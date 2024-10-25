Два жителя Башкирии пройдут под суд за мошенничество с деньгами РЖД

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших работников железнодорожной организации, обвиняемых в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 и 2024 годах заместитель руководителя эксплуатационного вагонного депо и его подчиненный оформляли фиктивные документы о выполнении осмотрщиками в выходные дни работ по обслуживанию вагонов одной из транспортных организаций в Стерлитамаке. Полученные от осмотрщиков деньги обвиняемые тратили, как установило следствие, на личные нужды.

ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму около 280 тыс. руб. Обвиняемые его возместили.

Венера Хисамова