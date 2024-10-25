Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР проверит инцидент у Вечного огня в Салавате

Отдел МВД по Салавату направит в СКР материалы проверки по факту инцидента, который произошел у Вечного огня в местном парке Победы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из видеороликов, опубликованных в соцсетях, ночью подросток прислонил свою обувь к огню. За этим наблюдал его друг. Личности подростков установили, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МВД. Ими оказались школьники 12 и 15 лет. Младший из них состоит на профилактическом учете в отделе полиции.

На допросе подростки сообщили, что пытались согреться у мемориального комплекса в парке Победы. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Им грозит предупреждение или штраф до 500 руб.

Венера Хисамова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...