СКР проверит инцидент у Вечного огня в Салавате

Отдел МВД по Салавату направит в СКР материалы проверки по факту инцидента, который произошел у Вечного огня в местном парке Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из видеороликов, опубликованных в соцсетях, ночью подросток прислонил свою обувь к огню. За этим наблюдал его друг. Личности подростков установили, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МВД. Ими оказались школьники 12 и 15 лет. Младший из них состоит на профилактическом учете в отделе полиции.

На допросе подростки сообщили, что пытались согреться у мемориального комплекса в парке Победы. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Им грозит предупреждение или штраф до 500 руб.

Венера Хисамова