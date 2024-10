Популярность пришла к Кэти перри в 2007 году после сингла I Kissed a Girl. В 2008 году вышел ее альбом One of the Boys, который закрепил за ней статус восходящей поп-звезды.

На фото: Тейлор Свифт, Кэти Перри и Майли Сайрус на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2008

Фото: Kevin Mazur / WireImage