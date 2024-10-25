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В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников распределительного центра Ozon
В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи эвакуировали сотрудников распределительного центра Ozon. В здании сработала пожарная сигнализация, информация об этом появилась в соцсетях.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация была проверена, происшествий на месте нет.
В компании рассказали «Ъ-Урал», что на объекте проходила одна из плановых эвакуаций персонала. «Мы проводим их регулярно, чтобы подтвердить, что все системы противопожарной безопасности работают верно, а коллеги знают ближайший эвакуационный выход. Сотрудники уже вернулись к работе»,— сказано в сообщении.