Парк площадью 4 тысячи «квадратов» построят в Сочи

В рамках программы благоустройства общественных пространств в Сочи планируют создать парковую зону в переулке Енисейском. Проект, разработанный с участием местных жителей, направлен на обеспечение комфортного отдыха семей с детьми, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В ходе недавней встречи мэра с жителями Лазаревского района обсуждались планы по благоустройству парков и скверов, способствующих улучшению качества жизни местных семей. В прошлом году в Верхнелооском сельском округе открыли шесть новых детских площадок.

Сейчас внимание сосредоточили на пустыре в переулке Енисейском, где вскоре начнется строительство новой парковой зоны общей площадью 4 тыс. кв. м. Подрядчики уже завершили подготовку основания для будущего объекта, уточнил мэр Сочи.

Место строительства предложили сочинцы. Новый парк станет не только местом для отдыха, но и единым комплексом с мемориалом, посвященным односельчанам и героям Великой Отечественной войны, рассказал господин Прошунин.

Глава администрации курорта поручил завершить все основные работы к декабрю 2024 года.

Мария Удовик