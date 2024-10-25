Глава администрации Шаранского района получил выговор из-за покупки мебели

Совет депутатов Шаранского района объявил выговор главе районной администрации Марату Ахмадуллину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, соответствующее решение совет принял после представления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Ахмадуллин приобрел мебель и бытовую технику стоимостью 800 тыс. руб. для служебный квартиры, в которой он проживал с семьей. По данным прокуратуры, эти средства предназначались для содержания казенного имущества и у районного главы не было полномочий на перераспределение бюджетных средств. «Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо не приняло мер по его урегулированию»,— указано в пресс-релизе прокуратуры.

Незаконно приобретенное имущество по требованию ведомства было продано на аукционе, а 800 тыс. руб. возвращены в районный бюджет.

Идэль Гумеров