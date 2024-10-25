Страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции

Страны БРИКС заинтересованы к присоединении Турции к объединению глав государств. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу TRT World, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Турция по итогам саммита БРИКС в Казани получила статус государства-партнера. Такой статус получили еще 12 стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казань 23 октября. Сообщалось, что он вылетел из столицы Татарстана раньше запланированного из-за теракта произошедшего в Анкаре.

Диана Соловьёва