Главы силовых ведомств и челябинский омбудсмен проведут личный прием в Коркино

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев, прокурор региона Игорь Донгаузер, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин проведет личный прием граждан в Коркино. Встреча пройдет в 15 часов 25 октября в здании администрации округа на улице 30 лет ВЛКСМ, сообщает пресс-служба правительства области

Ранее региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о том, что в личном приеме также будет начальник ведомства Алексей Колбасин.

Встреча проводится после массовых беспорядков в Коркино, спровоцированных резонансным убийством местной жительницы — водителя такси. По подозрению в преступлении был задержан 17-летний горожанин. Вечером 24 октября местные жители устроили сход, требуя наказать виновным, а затем устроили погром в районе компактного проживания цыганской диаспоры, представителем которой, по данным СМИ является подозреваемый.