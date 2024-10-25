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ЮГК выплатила 501 млн рублей купонного дохода по облигациям

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выплатило акционерам доход по облигациям за третий купонный период с 25 апреля по 24 октября 2024 года. Общая сумма составила 501,1 млн руб., указано на портале раскрытия корпоративной информации.

Выплаты в расчете на одну ценную бумагу — 50,11 руб. Общее количество облигаций, по которым начислен купонный доход, составило 10 млн штук. Средства начислялись по биржевым бумагам серии 001P-03.

В начале октября ЮГК выплатила доход за третий купонный период с 2 апреля по 1 октября по облигациям серии 001P-02. Акционеры получили 16,4 млн руб. китайских юаней.

Виталина Ярховска

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