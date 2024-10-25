Казанцев предупредили об ограничениях движения из-за отъезда делегаций

Жителей Казани предупредили об ограничениях движения на дорогах в связи с отъездом иностранных делегаций с саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Прощаемся с делегациями, которые принимали участие в саммите БРИКС. В связи с этим сегодня также ожидаются временные перекрытия по мере необходимости по маршрутам следования»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Мэрия Казани извиняется за неудобства и просит учитывать возможные ограничения при планировании поездок.

Вчера на пресс-конференции президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана, мэрию Казани за организацию саммита БРИКС и попросил прощения у жителей Казани за неудобства.

Диана Соловьёва