В Златоусте продают оружейную компанию за 138 млн рублей

Выставлено на продажу имущество ООО «Златоустовская оружейная компания» на улице Аносова, 177. Кoмплекc прoизводcтвeнныx и складскиx пoмeщeний oбщей площадью 2,7 тыс. кв. м оценивается в 138 млн руб., указано в объявлении на сайте «Авито».

В основном двухэтажном здании находятся участки по производству сувенирной продукции, изделий из кожи, по работе с камнем, а также участок упаковки. Имеются помещения для администрации, бухгалтерии, архива и серверной. Есть отдел продаж с выставочной комнатой и неотапливаемый гараж.

На территории расположена парковка, здание оборудовано наружной и внутренней системой видеонаблюдения, имеется КПП с турникетом и металлоискателем. Зона комплекса огорожена, земля под сооружениями в собственности, нижний уровень парковки находится в аренде у муниципалитета.

Также продавец готов сдать в аренду часть помещений.

Виталина Ярховска