Правительство региона: в Коркино стабилизировалась ситуация после волнений

В Коркино стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков, вызванных убийством местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По данным властей, 24 октября на улицы Коркино вышли около 150 горожан, требовавших наказания виновных в совершенном преступлении. «На месте работали представители администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений»,— сообщает правительство. Наиболее активных участников задерживали сотрудники правоохранительных органов. Конкретное число задержанных не называется. В ходе беспорядков пострадали два человека, они госпитализированы.

Ночью, по данным правительства региона, ситуация в Коркино полностью стабилизировалась: вышедшие на сход жители вернулись в свои дома. Сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать улицы. Проводится профилактическая работа с населением.

«Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Во всех фактах правоохранительные органы досконально разберутся, виновные понесут заслуженное наказание»,— сообщает правительство региона.