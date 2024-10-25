Андрей Иванюта сохранил должность главы администрации Белорецкого района

Депутаты совета Белорецкого района сегодня проголосовали за назначение главой районной администрации Андрея Иванюты. Об этом господин Иванута сообщил во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Иванюта

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Андрей Иванюта

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Продолжаю трудиться в должности главы администрации Белорецкого района. Сегодня депутаты вновь избранного районного совета проголосовали за мою кандидатуру на этом посту,— написал он. — Будем и дальше работать честно и самоотверженно. Команда у нас уже сформирована, каждый занимает свое место».

Андрей Иванюта возгласил администрацию Белорецкого района в 2020 году. До этого он был депутатом Курултая Башкирии и министром молодежной политики и спорта республики.

Олег Вахитов