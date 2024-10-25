В Коркино задержан подозреваемый в стрельбе по людям во время беспорядков

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области задержали 58-летнего жителя Коркино, ранившего двух человек во время массовых беспорядков 24 октября. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 24 октября. По данным СК, житель дома №66 по улице Троицкая в Коркино открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двум людям, находившихся рядом с жилищем. После этого он скрылся. Потерпевшие были доставлены в больницу с травмами.

Следователи изъяли у задержанного оружие, назначена баллистическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 23 октября в Коркино обнаружили мертвую 40-летней местную жительницу, занимавшуюся частным извозом. На следующий день управление СК РФ по Челябинской области сообщило о задержании подозреваемого — 17-летнего жителя Коркино. По версии следствия, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний напал на таксистку, ударив ее ножом не менее четырех раз в грудь. Вечером 24 октября жители Коркино вышли на сход и устроили погром в районе, где живет цыганская диаспора, представителем которой, по данным СМИ, является подозреваемый в убийстве.