Zivert, спектакль «Старший сын» и фильм «Леопольдштадт»

На концертных площадках Екатеринбурга выступит певица Zivert, а также можно будет увидеть шоу «Tango in the Shadows» («Танго в тени») в исполнении Marcos Ayala Company. В музеях — посетить выставку «История Берлинской стены: граффити Дмитрия Врубеля» и пешеходную экскурсию «Нечужая земля Ильи Кормильцева», где удастся послушать песни рок-группы «Наутилус Помпилиус». В театрах — стать зрителями спектаклей «Старший сын» с Виктором Добронравовым, «Ромео и Джульетта». А в кино — посмотреть фильм «Леопольдштадт» режиссера Алексея Бородина. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Zivert (Юлия Зиверт)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Певица Zivert (Юлия Зиверт)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской государственной детской академической филармонии 26 октября состоится концерт «Солнечное банджо». Банджо — музыкальный символ США. На нем играл Джон Леннон и Стив Мартин. Этот инструмент можно услышать в звездных мюзиклах «Кабаре», «Хелло Долли», «Чикаго». Во время концерта популярные музыканты из Екатеринбурга — Никита Новиков, Ольга Изгагина и Александр Рудовский — познакомят зрителей с возможностями этого инструмента. Также они исполнят мелодии на саксофоне и трубе. Стоимость билета — 600 руб.

Во Дворце молодежи 27 октября на сцене покажут шоу «Tango in the Shadows» («Танго в тени») в исполнении Marcos Ayala Company. Это 10 виртуозных танцовщиков, сам Marcos и его постоянная партнерша Paola Camacho. В новое шоу включены соло и дуэты, в которых чувствуются необыкновенная элегантность, отточенная техника движения, любовь и страсть. Marcos — один из ведущих современных танцоров танго, названный на родине «властителем сцены». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант оркестра перед началом репетиции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыкант оркестра перед началом репетиции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 28 октября состоится концерт «Дебюсси, Рахманинов. Романсы». Программа включает в себя произведения из репертуара дуэта Анны Перхуровой и Ларисы Земеровой, который существует более 20 лет. Многочисленные совместные выступления сформировали фирменный стиль музыкантов — глубокое проникновение в музыку и единение в художественном толковании. Стоимость билета на концерт — 1,5 тыс. руб.

В Екатеринбург-Экспо 28 октября выступит Zivert. Начав свою музыкальную карьеру в 2017 году, Zivert в дискографии собрала три полноценных студийных альбома. Она известна по песням «Сияй», «Еще хочу», «Credo», «Можно все», «Три дня любви» и многим другим. Несмотря на всеобщее признание, певица не останавливается на достигнутом и не боится экспериментировать как с музыкальным материалом, так и с визуальными образами, каждый раз удивляя публику своим появлением. Стоимость билета на концерт — от 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском муниципальном музее изобразительных искусств открылась выставка «Искусство быть вместе», посвященная Году семьи. Какой образ рождается у человека при слове «семья»? У кого-то — теплые уютные посиделки в кругу близких людей (инсталляция Саркисян), у кого-то — детская комната, наполненная игрушками и звонким смехом (графика Кузнецовой), у других — образ родного дома, оставленного в юности, или дорогой сердцу интерьер (Боташева, Вялков). Выставка продолжит работу до 15 декабря, стоимость полного билета — 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репродукция картины "Братский Поцелуй" Дмитрия Врубеля. Поцелуй Брежнева и Хонеккера изображен на остатках Берлинской стены

Фото: www.flickr.com Репродукция картины "Братский Поцелуй" Дмитрия Врубеля. Поцелуй Брежнева и Хонеккера изображен на остатках Берлинской стены

Фото: www.flickr.com

В Екатеринбурге в Ельцин-центре 22 октября открылась выставка «История Берлинской стены: граффити Дмитрия Врубеля». В ноябре 1989 года был открыт для свободного перехода пропускной пункт государственной границы между ГДР и ФРГ. Спустя некоторое время начался демонтаж разделявшей город Берлинской стены, но участок вдоль реки Шпрее на улице Мюленштрассе в районе Фридрихсхайн длиной более 1,3 км сохранился и стал самой длинной в мире художественной галереей под открытым небом — East Side Gallery. Одно из самых известных изображений на Берлинской стене — граффити художника из СССР Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», или «Братский поцелуй». Выставка будет работать до 15 декабря, вход на нее свободный.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 26 октября организует пешеходную экскурсию «Нечужая земля Ильи Кормильцева». Это попытка понять мир Ильи Кормильцева, путешествуя по знаковым местам его свердловской жизни: участники экскурсии пройдут мимо парка имени Павлика Морозова, в котором, возможно, будет организована аллея Кормильцева, Свято-Троицкого собора, где находился ДК автомобилистов и состоялся первый рок-фестиваль в Свердловске, и к дому, где жил поэт в 1980-1990-е годы. Во время перемещений между локациями экскурсанты смогут послушать песни «Наутилуса Помпилиуса» и погрузиться в рок-эпоху. Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 30 октября пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный 55-летию альбома «In the court of crimson king» группы King Crimson. Она возникла внезапно, сразу перепутав все пути нарождавшегося прогрессив-рока. Роберт Фрипп и его коллеги формально исполняли прогрессив-рок с его коктейлем жанров и стилей. Но фактически это было совершенно новое музыкальное направление на стыке неоклассики и интеллектуального рока. Во время встречи Алексей Коршун представит дискографию первого периода творчества группы King Crimson до 1974 года. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Виктор Добронравов (справа) и Петр Федоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актеры Виктор Добронравов (справа) и Петр Федоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Дворца молодежи 30 октября покажут спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке театральной компании «Свободная сцена». Это пьеса о нелепом и смешном человеке, которого переполняют любовь, нежность и сострадание ко всем людям. Эта история и начинается с обмана, когда двое молодых людей, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта. И это приводит к самым неожиданным последствиям. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд. В ролях: Виктор Сухоруков, Дмитрий Ендальцев, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Алена Хмельницкая и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В Тюменском большом драматическом театре 31 октября покажут один из новых спектаклей — постановку «Пугачев» по мотивам повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Переосмысляя пушкинское произведение, дополняя историческим контекстом, авторы спектакля «Пугачев» задаются вопросами о причинах и последствиях «беспощадного русского бунта». Музыкальные номера, спецэффекты и визуальные парадоксы по-новому открывают знакомый сюжет, в котором каждый найдет ответы на вечные вопросы о добре и зле, и перекличку с сегодняшним днем. Режиссер-постановщик спектакля — Александр Созонов. Стоимость билета — от 400 руб.

В Екатеринбурге в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 31 октября и 1 ноября представят новый спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина режиссера-постановщика Дарьи Аксеновой. История неудачного курортного романа Василия Кузякина, завершившаяся возвращением «блудного мужа» и романтическим воссоединением с женой Надей, документальна и произошла в родном селе драматурга Владимира Гуркина. Новую пьесу первым поставил Валерий Фокин в московском «Современнике», а в 1984 году вся страна смотрела и пересматривала кинокомедию «Любовь и голуби». При этом пьеса Гуркина более 40 лет не сходит с афиш драматических театров. В Екатеринбурге как лирическая музыкальная комедия будет поставлена впервые. Билетов на даты премьеры уже не осталось, дата следующего спектакля — 20 ноября, стоимость билета — 2,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр юного зрителя

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр юного зрителя

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Театре юного зрителя 1 и 2 ноября покажут новый спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Режиссер-постановщик спектакля — Григорий Лифанов, в главных ролях — Владислав Пивнев и Мария Морозова/Любовь Олейник. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 26 октября можно будет посмотреть фильм «Леопольдштадт» режиссера Алексея Бородина. По сюжету, семья Германа Мерца родом из Леопольдштадта, но если его прадед был лишь разносчиком тканей, то сам Герман Мерц — преуспевающий фабрикант, один из богатейших людей Вены, принятый в высшем обществе завсегдатай оперы и светских салонов. За несколько дней до наступления нового XX века, собрав в роскошной гостиной все свое шумное многолюдное семейство, Герман Мерц ни секунды не сомневается, что его дети и внуки будут жить в царстве разума и красоты, научного прогресса, философии и искусства. В 1955 году в этой же самой гостиной встретятся Роза, Натан и Лео — три «осколка» некогда огромного рода, единственные, кому удалось выстоять в огне XX столетия. Стоимость билета на показ фильма — 500 руб.

В Ельцин-центре с 26 по 30 октября будет проходить The art film festival, в рамках которого покажут пять фильмов. Первый из них — «Трагедия в углу» — повествует о художниках из Удмуртии, Пермской, Свердловской и Калининградской областей, а также из Северной Осетии. Авторы задаются вопросом о том, легко ли живется художнику в провинции. Но одна из героинь фильма, художница Анна Кабисова, задает встречный вопрос: «Современное искусство — это зеркало. Сможете ли вы жить, не смотрясь в него?». Стоимость билета на показ фильм — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 31 октября покажут фильм «Каникулы», после чего пройдет обсуждение кинокартины с ее режиссером Анной Кузнецовой и актрисой Дарьей Савельевой. По сюжету, молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна, которая с легкостью ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня находит себе достойного взрослого — то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Между тем организаторы фестиваля требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы. Стоимость билета — 450 руб.

Подготовила Анастасия Таначева