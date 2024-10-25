В Челябинской области на 12% выросло количество выявленных фальшивых банкнот

За девять месяцев 2024 года в банковском секторе Челябинской области было обнаружено 93 фальшивых банкноты. Это на 10 купюр или 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего по-прежнему подделывают банкноты номиналом 5 000 руб. Всего выявлено 59 таких купюр. Их доля в общем фальшивок составила 63%. Кроме того, с начала годы было выявлено 26 поддельных купюр номиналом 1000 руб., что на девять больше, чем год назад. Также обнаружено три фальшивых банкноты номиналом 2000 руб. Год назад таких было шесть штук. Еще выявлены одна фальшивая купюра 500 руб. и по две поддельных банкноты номиналом 100 и 50 руб.