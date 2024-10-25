Завершено расследование причин гибели работника на молокозаводе в Кургане

Государственная инспекция труда в Курганской области совместно с Уральским управлением Ростехнадзора завершила расследование группового несчастного случая с работниками ООО «Молоко Зауралья». Найдены нарушения, из-за которых один работник погиб, а другой получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба инспекции.

Во время плановых работ по ремонту оборудования котельной из паропровода выбросилась смесь пара и воды. Два сотрудника предприятия получили термические ожоги тяжелой степени, из-за которых один из них впоследствии скончался. После расследования выяснено, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Не выполнялась необходимая процедура допуска к работам с повышенной опасностью. Также на молокозаводе не следили за трудовой дисциплиной.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Виталина Ярховска