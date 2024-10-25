Глава СКР в регионе проведет прием жителей Коркино после убийства таксистки

С 15:00 25 октября в следственном отделе по городу Коркино на улице Цвиллинга, 50А руководитель следственного управления СК России по Челябинской области Алексей Колбасин проведет личный прием граждан. Свидетельства событий после убийства таксистки будут записываться в аудио- и видеоформате, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина в Коркино было обнаружено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), вечером 24 октября задержали 17-летнего подозреваемого. По версии следствия, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний напал на таксистку, ударив ее ножом не менее четырех раз в грудь. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем же вечером в городе начались волнения, жители устроили погром в районе, где живет цыганская диаспора, представителем которой, по данным СМИ, является подозреваемый в убийстве. На месте работали сотрудники ГУ МВД по региону, подразделения сил специального назначения Росгвардии. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия, по поручению губернатора Алексея Текслера в Коркино также отправились его заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Въезд в город перекрыли. В ходе беспорядков два человека получили легкие ранения, еще трое обратились за медпомощью самостоятельно. УМВД по Челябинску проверяет на причастность к совершению убийства еще одного местного жителя. СКР поставил на контроль расследование дела.

Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отмечают в правительстве региона.

Виталина Ярховска