В Екатеринбурге планируют создать центр адаптации мигрантов

В Екатеринбурге прошло заседание комиссии по профилактике экстремизма. Во время нее председатель ассоциации Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов попросил мэра Алексея Орлова посодействовать в создании полноценного центра адаптации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать вопрос о создании центра адаптации мигрантов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать вопрос о создании центра адаптации мигрантов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Недостаточное внимание к вопросу адаптации мигрантов чревато возникновением конфликтов на национальной и конфессиональной почве. Наша цель — разработать комплексную стратегию интеграции иностранных граждан в общество»,— сказал мэр Орлов, отметив необходимость обучения приезжающих иностранцев русскому языку.

По словам господина Боталова, процесс адаптации мигрантов состоит из изучения русского языка, местных законов, истории, культуры и традиций, усвоения принятых в российском обществе правил и норм поведения.

Алексей Боталов считает, что если учреждение постоянно будет обучать 5 тыс. иностранцев, то вопрос об интеграции недавно поселившихся в Екатеринбурге иностранных граждан будет решен.

Завершая заседание, мэр Орлов поручил проработать вопрос создания в одной из екатеринбургских библиотек центр по адаптации мигрантов.

В уральской столице действуют доплаты для учителей, в классах которых обучается большое число детей мигрантов. Больше всего детей мигрантов в Железнодорожном районе, всего в городе школы посещают около 6 тыс. таких учеников.

Полина Хабарова