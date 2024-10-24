Жителя Башкирии разыскивают за нападение на полицейского в Краснодаре

Находящийся в розыске за мошенничество житель Башкирии нанес сотруднику полка патрульно-постовой службы Управления МВД по Краснодару тяжелые травмы и скрылся с его оружием, сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня ночью сотрудники полка ППС во время несения службы около гаражей на улице Лузана заметили двоих человек, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Полицейские остановили их. Выяснилось, что это жители Башкирии. Задержанные пояснили, что приехали за наркотиком, спрятанным в закладке. Затем они снова попытались скрыться, но полицейские догнали их. Злоумышленники оказали активное сопротивление. Один из них нанес сотруднику полиции тяжелые травмы, забрал его табельное оружие и скрылся, отмечается в сообщении. Второй, ранее неоднократно судимый за кражу, грабеж и разбойные нападения, был задержан.

Личность сбежавшего фигуранта установлена, его разыскивают. Пострадавший полицейский госпитализирован.

Майя Иванова