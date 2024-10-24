HH.ru: В Башкирии спрос на вахтовиков вырос на 25%

В Башкирии в третьем квартале этого года количество вакансий с вахтовым методом работы увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru. В целом по России их число выросло на 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Республика занимает 17-е место в топе вахтовых регионов России — 23% предложений о работе предполагают вахту. Лидируют в списке Чукотка (45% вакансий с вахтовым методом), Еврейская автономная область (42%) и Забайкальский край.

Реже всего отправиться на вахту предлагают соискателям из Москвы и Санкт-Петербурга (по 2%), Московской области (5%) и Татарстана (6%).

Средняя зарплата для вахтовиков из Башкирии в третьем квартале составила 158,7 тыс. руб., по сравнению с началом года она выросла на 10%.

Майя Иванова