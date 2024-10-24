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Матч между сборными России и Брунея перенесли из Сочи в Краснодар

Игра сборных России и Брунея пройдет в Краснодаре. Изначально планировалось, что матч состоится в Сочи, пишет «Матч ТВ». Якобы в Российском футбольном союзе (РФС) были обеспокоены состоянием газона на стадионе «Фишт».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ноябре российская сборная проведет два домашних матча: против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Приоритетными городами для встреч были Сочи и Волгоград соответственно. Сочи в итоге заменили на Краснодар, Волгоград сохранил статус. Также в качестве альтернативы рассматривали арены в Москве и Нижнем Новгороде, но от проведения матчей в этих городах решено было отказаться в пользу южного региона.

В пресс-службе РФС рассказали, что игра против Брунея стартует на стадионе «Краснодар» 15 ноября в 19:00. Национальная команда сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче Россия принимала Кот-д’Ивуар. Стадион сможет принять 35 тыс. фанатов. О начале продажи билетов на игру сообщат отдельно.

Уточняется, что Бруней сейчас занимает 183-ю строчку рейтинга ФИФА. В 2024 году команда провела восемь матчей.

Вячеслав Рыжков

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