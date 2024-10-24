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В Чувашии возбуждено дело о подделке документов на ремонт моста за 318 млн руб.

В Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту использования фиктивных документов при участии в конкурсе на ремонт Калининского моста стоимостью более 318 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Руководство одной из компаний, зарегистрированной в соседней республике, предоставило фиктивные документы, подтверждающие опыт работ для участия в тендере. Это вызвало сомнения у комиссии, и подведение итогов конкурса было приостановлено. Прокурорская проверка выявила, что фактически организация не выполняла указанные в документах работы, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Сейчас расследование контролируется городской прокуратурой, а победителем конкурса признана другая организация.

В августе сообщалось, что на сайте Госзакупок был размещен тендер на реконструкцию Калининского моста в Чебоксарах, стоимость которого составит 318,7 млн рублей. Работы должны начаться в октябре 2024 года и завершиться к 30 октября 2026 года. Итоги конкурса на определение подрядчиков были подведены 22 августа.

Анар Зейналов

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