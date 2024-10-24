Жилой комплекс «Алое поле» в Челябинске разрешили ввести в эксплуатацию

Администрация Челябинска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Алое поле». Свидетельство об окончании строительства подписали 15 октября, указано в документе (есть в распоряжении «Ъ-Южный Урал»).

Мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса на проспекте Ленина, 64б после решения суда. В июне администрация отказалась подписывать документ для ООО «Специализированный застройщик “Южуралспецмонтажстрой”», и девелопер подал иск о незаконности действий местных властей. В начале августа в дело вступила региональная прокуратура в качестве соистца. 30 августа арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования застройщика.

В 32-этажном ЖК «Алое поле» квартиры расположены с 6 по 29 этаж. Нижние этажи занимают коммерческие помещения, офисы, фитнес-центр. Минимальная площадь жилой недвижимости составляет 27,7 кв. м, максимальная — 200 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 180 тыс. руб. В квартирах установлены панорамные окна. Имеется трехэтажная подземная парковка на 273 машиноместа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Южуралспецстроймонтаж» выкупил право аренды земельного участка рядом с торговым комплексом «Алое поле» в 2019 году. Еще в 2005 году, когда право аренды принадлежало компании «Жилтехстрой» бизнесмена Виктора Тартаковского, администрация выдала разрешение на возведение гостиницы с жильем и торговым центром. Но проект не был реализован из-за конфликта застройщика с Михаилом Юревичем, сменившим в 2005 году Вячеслава Тарасова на посту мэра.

Виталина Ярховска