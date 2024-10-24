Российские технологии дорожного строительства применят в белорусских проектах

Инновационные разработки российских экспертов в области дорожного строительства помогут в развитии транспортной инфраструктуры Республики Беларусь. Таких партнерских договоренностей достигли «Газпромнефть — Битумные материалы» и «БелдорНИИ», подписав в рамках Международной выставки «Дорога 2024» в Екатеринбурге соглашение о реализации совместных проектов по развитию в Республике Беларусь технологий дорожного строительства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы» Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы»

Для повышения эффективности применения современных решений и увеличения сроков службы объектов дорожной инфраструктуры в Белоруссии эксперты «Газпром нефти» и сотрудники «Белорусского дорожного научно-исследовательского института» («БелдорНИИ») проведут совместные лабораторные исследования и тестовые испытания технологий и материалов. Ассортимент битумной продукции предприятия включает свыше 300 наименований для строительства дорог, тоннелей, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры. Рецептуры битумов разработаны с учетом климатических особенностей каждого региона и адаптированы под эксплуатационные нагрузки дорог.

«Совместно с партнерами из «БелдорНИИ» мы планируем реализацию проектов по разработке и испытаниям новых решений и материалов, проведении научно-исследовательских работ, — рассказал руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Станислав Овчинников.

Транспортный комплекс Беларуси имеет высокую плотность дорог и развитую сеть республиканских и местных магистралей. В стране действует госпрограмма «Дороги Беларуси», цель которой состоит в улучшении эксплуатационного состояния дорожной инфраструктуры. Обеспечение дорожной отрасли материалами высокого качества – одна из задач сотрудничества сторон.

«БелдорНИИ» тоже нацелен на повышение качества транспортных путей. «Для развития транспортного комплекса необходимы надежные и долговечные дороги, а их можно создать только с помощью современных материалов и эффективных технологий. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению инноваций и лучших практик, и вместе сможем достичь поставленной цели», — подчеркнул директор научного института Виталий Пилатов.

https://bitum.gazprom-neft.ru