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В Челябинске суд оставил под стражей экс-сотрудников госкорпорации

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей двум бывшим топ-менеджерам ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Александру Казакову и Евгению Мельникову, обвиняемым в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они останутся в следственном изоляторе как минимум до 22 декабря, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокаты обвиняемых пытались обжаловать постановление Центрального районного суда Челябинска от 17 сентября, которым срок ареста был продлен на три месяца. Защитники просили избрать в отношении фигурантов меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Сотрудники правоохранительных органов весной 2022 года задержали заместителя генерального директора ООО «Согра» Александра Казакова и генерального директора ООО «Фут-групп» Евгения Мельникова. По данным СМИ, до перехода в коммерческие структуры они работали в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, и, пользуясь старыми связями, пообещали предпринимателю из Челябинска помочь с получением выгодных контрактов.За это один из обвиняемых был включен в список учредителей компании, а за выход из уставного капитала потребовал 1,5 млн рублей.

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