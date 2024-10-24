Они тебя полюбят

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом фильме «Субстанция»: притягательном, интригующем повествовании, от которого временами хочется, но невозможно оторваться.

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Если вы не любите фильмы ужасов и не являетесь сторонником артхауса, то новая картина «Субстанция» с участием Деми Мур вам точно понравится — здесь нет четко очерченных границ какого-либо из упомянутых жанров. По ночной улице не бегает с топором серийный убийца, не скрипят половицы в пустом темном доме, музыка на экране значительно приятнее пронизывающего надрыва струнных инструментов, краски в кадре яркие, одежда модная, а планы если и длинные, то не запредельно затянутые. Актрисы в картине заняты известные (в паре с Деми Мур снялась дочка Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли), а местом действия является шикарный пентхаус в Голливуде. Этот фильм можно назвать переосмыслением всего и вся: «Портрета Дориана Грея», «Матрицы», «Смерти ей к лицу», «Крика», новым прочтением всех известных работ, когда-либо снятых или написанных на тему старения, принимания себя и своего тела, страхов, бодипозитива — чего только нет в «Субстанции» режиссера Корали Фарж.

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Деми Мур играет голливудскую звезду, которая прибегает к процедуре клонирования, чтобы спасти свою карьеру. Собственно, субстанция, которая вынесена в название картины, и есть то, что помогает ей раздвоиться и возродиться в новой, улучшенной, более молодой версии себя. Зачем ей это? Героиня Мур, фитнес-теледива Элизабет Спаркл, уволена с должности ведущей дневной программы тренировок, и ей начинают искать более юную замену. Проведя всю свою взрослую жизнь перед камерой, Элизабет прекрасно понимает, что индустрия может простить многое, но старение в это число точно не входит. Неприятная ситуация, учитывая, что в свои 50 лет она не просто любимица публики, но и выглядит более чем шикарно и ведет аэробику в купальнике и леггинсах, бодро выполняя перед камерой соответствующие движения. Это костяк сюжета, на который нанизаны скорее психологические, чем ситуационные ответвления: техника «перехода» в новое тело, крупно и тщательно — процесс клонирования (особенно чувствительным зрителям эти кадры могут показаться шокирующими), но главное — сама героиня, матрица, на базе которой и из которой рождается новая сущность, Сью.

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Два «я» Элизабет не могут ужиться, поскольку «активатор» требует, чтобы она провела одну неделю в одном теле, а следующую — в другом. Тут включаются привычные и давно известные механизмы подавления и тревожности: более молодая версия хочет дольше таковой оставаться, а более старая — не разрушаться столь стремительно. Это и правда очень нервный фильм ужасов, прежде всего потому, что показывает изнанку наших глубинных страхов — кто бы что ни заявлял, буквально всем нам страшно стареть и остаться «за бортом» активной жизни. С другой стороны, это едкая сатира на индустрию моды и красоты, где молодость и внешняя привлекательность ставятся выше всего остального.

Многократно критикуемая за чрезмерное увлечение пластикой, Деми Мур выступает в фильме как настоящий крепкий орешек (уж простите за каламбур) — чего стоят не самые лестные кадры, где 62-летняя актриса полностью обнажена или крупные планы лица, где видно каждую пору кожи или морщину. Этот натурализм оправдан — так проблема, о которой говорит режиссер, становится максимально громкой и понятной.

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За время повествования героиня Мур переживает несколько этапов старости (или все же перерождений?) — сначала вдруг получая артритный, сморщенный указательный палец руки, потом став Голумом и закончив абсолютным монстром со смутно угадываемой дифференциацией черт лица и форм тела. Однако перед выходом из дома этот монстр делает укладку, накручивая жидкий локон на горячие щипцы, красит губы и одевает бриллианты: так нам показывают очевидное — в любой, даже самой жуткой своей трансформации вне зависимости от возраста женщина остается женщиной и хочет нравиться. Элизабет Спаркл смотрит на букет роз, который прислал продюсер ее апгрейд-версии Сью с карточкой, которая по сути объясняет все ее действия,— They gonna love you («Они тебя полюбят»). Страстное желание быть любимой перевешивает здравый смысл, становится главным определяющим импульсом, за которым все остальное становится неважным и незначительным.

Давайте вспомним «Зелиг» Вуди Аллена или любую картину Питера Гринуэя, которым мы так увлекались в конце 1990-х. Это далеко не мейнстримовые, а потому классные работы, расширяющие сознание парадоксальные фильмы, дающие новый, интересный угол зрения на кажущуюся известной и понятной тему. Ровно то же самое сделала и Корали Фарж в «Субстанции», рассказав историю, которую до нее рассказывали уже много раз, но по-своему. За свой сценарий она уже получила в Канне Золотую пальмовую ветвь, и теперь ждем «Золотой глобус», на который фильм был номинирован буквально на днях,— можно не сомневаться, победа не за горами.

Ирина Кириенко