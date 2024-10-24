Компания получила 211 га земли в Давлекановском районе для выращивания зерновых

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предоставило ООО «Аграрные традиции» земельный участок площадью 211,3 га без торгов для выращивания зерновых и масличных культур, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время земли не используются в сельском хозяйстве. На участке будут выращивать озимую и яровую пшеницу, ячмень и подсолнечник по интенсивным технологиям. Инвестиции в проект оцениваются в 9,6 млн руб., компания намерена реализовать его с 2024 по 2038 год.

«Инвестор планирует привлекать студентов и молодых специалистов для ежегодной практики с последующим трудоустройством наиболее успешных из них»,— отмечает исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре этого года министерство предоставило этой же компании земельный участок площадью 417,5 га в Давлекановском районе без проведения торгов.

ООО «Аграрные традиции» зарегистрировано в ноябре 2005 года в Давлекановском районе. Учредителем является Сергей Шульга. Выручка в 2023 году составила 381,8 млн руб., чистая прибыль — 102,6 млн руб.

Майя Иванова