В Башкирии 2025 год объявлен годом участников СВО

В Башкирии следующий год будет объявлен годом участников СВО и членов их семей, заявил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании форума «Ломая барьеры» в Уфе. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«В самое ближайшее время я подпишу указ со всеми планами и мероприятиями, мы объявим Годом участников СВО и членов их семей»,— сказал он.

Решению, по словам господина Хабирова, предшествовало обращение к нему участников СВО — членов клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2024 год в Башкирии был объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. «Это не значит, что мы в этом году позаботимся, а потом не будем. Мы хотим делать реальный сильный толчок в этой проблеме»,— комментировал это решение господин Хабиров в декабре 2023 года.

Наталья Балыкова