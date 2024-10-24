В Тюменской области ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 м/с

На территории Тюменской области в пятницу, 25 октября, ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 25 октября в Тюмени будет +3°, ожидаются осадки. Днем потеплеет до +8°, пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер 2-4 м/с. В субботу, 26 октября, ночная температура воздуха составит -1°, осадки не ожидаются. Днем будет +7°, пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер 1-2 м/с.

Полина Хабарова