Суд на Урале вынес приговор по делу об организации подпольного оружейного цеха

Свердловский областной суд приговорил двух 53-летних организаторов подпольного оружейного цеха к 11 годам и 9 месяцам и 15 годам колонии строгого режима соответственно со штрафами 510 тыс. руб. и 550 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Свердловской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Свердловской области

По версии следствия, участники организованной преступной группы наладили работу подпольного цеха по изготовлению, модернизации оружия и боеприпасов. Подчеркивается, что осужденные переделывали охолощенное оружие в боевое и сбывали его на территории Свердловской области.

В марте 2022 года они были задержаны при попытке сбыть пистолет-пулемет VZ-26 и 20 патронов к нему. «Из незаконного оборота изъяты автомат АК-47, ручной пулемет Дегтярева, два пистолета-пулемета VZ-26, пистолеты Walther и ПМ, два карабина "Вепрь", помповое ружье Winchester и 250 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Ранее один из них неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение установленных сроков регистрации оружия, второй — ранее судим за мошенничество.

Мария Шараева