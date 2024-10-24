Хозяйственное управление Башкирии выделит на сувениры до 2,5 млн рублей

ГКУ РБ «Хозяйственное управление» (учредитель — Управделами главы Башкирии) ищет поставщиков сувениров. По данным сайта госзакупок, начальная цена двух контрактов — 2,5 млн руб. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

До 1,5 млн руб. потратят на сувенирные ножи, ножны и футляры семи видов. Ножи должны быть изготовлены из легированной или белой дамасской стали, ножны — из натуральной кожи, а футляр — из древесины. «При открывании футляра должна звучать мелодия башкирского национального музыкального инструмента — курая», — говорится в описании закупки.

До 990 тыс. Хозуправление потратит на суконную упаковку в виде юрты, женскую шапку из меха куницы и замши и женский дубленый жилет из облагороженной овчины.

Товары должны поставляться по заявкам заказчика. Поставщики определятся 5 ноября.

Идэль Гумеров