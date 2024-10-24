В Чувашии установлены зоны охраны дома писательницы Трубиной

Правительство Чувашии утвердило зоны охраны объекта культурного наследия — дома, где жила чувашская писательница М.Д. Трубина. Постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Дом, расположенный в селе Байгулово Козловского муниципального округа, был признан объектом культурного наследия регионального значения. В целях сохранения этого исторического здания и его окружения были установлены специальные требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон.

Марфа Трубина (02.09.1888–27.11.1956) родилась в селе Байгулово. Она была не только известной писательницей, но и педагогом, удостоенной званий заслуженного учителя школы Чувашской АССР и РСФСР. В 1934 году она стала членом Союза писателей СССР. Своей литературной деятельностью, охватывающей поэзию, прозу и драматургию, писательница внесла значительный вклад в детскую литературу, написав множество стихотворений, рассказов и пьес для детей.

Ее наиболее известные произведения включают «Мучар», «Детство» и другие. Трубина также является автором учебников по чувашскому языку и различных сборников, таких как «Собрание сочинений» и «Чувашские сказки». За свои заслуги она была награждена орденом Ленина и медалями. В ее честь названа улица в Чебоксарах.

Анар Зейналов