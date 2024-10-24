Директор шадринского водоканала осужден за гибель двух сотрудниц

Шадринский районный суд Курганской области признал директора муниципального предприятия «Водоканал» Артема Гавриловского виновным в нарушениях требований охраны труда, повлекшим смерть двух работниц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10% и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение одного года, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении директора водоканала было возбуждено в 2021 году после двух несчастных случаев на очистных сооружениях в Шадринске. По данным следствия, 58-летняя машинист насосной станции упала с лестницы на бетонный пол, получив тяжелую травму головы, от которой вскоре скончалась. Причиной падения, по данным СК, стало резкое ухудшение здоровья сотрудница из-за высокой концентрации токсичных газов в помещении. Вскоре после этого случая на станции от отравления аммиаком погибла еще одна сотрудница.

Суд рассматривал уголовное дело Артема Гавриловского уже дважды. В первый раз он был признан виновным и осужден к условному сроку. Приговор отменил апелляционный суд и направил на новое рассмотрение в первую инстанцию. Второй раз обвиняемый был оправдан. Но и это решение отменил Курганский областной суд.

Новый приговор не вступил в законную силу.