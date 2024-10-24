Расходы бюджета Свердловской области в 2025 году могут составить 490,8 млрд руб.

В Свердловской области кабинет министров одобрил законопроект об областном бюджете на 2025 год, плановый период 2026 и 2027 годов, а также прогноз социально-экономического развития региона. По словам министра финансов региона Александра Старкова, на 2025 год прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд руб., по расходам — 490,8 млрд руб. Дефицит бюджета снизился по сравнению с первоначальным бюджетом 2024 года, сообщили в областном департаменте информационной политики.

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«Обращаю внимание, что областной бюджет должен сохранить свою социальную ориентированность. В следующем году свыше 300 млрд руб. из бюджета — а это больше 60% всех расходов — будут направлены на социальную поддержку уральцев»,— отметил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

По данным правительства региона, на образование планируют направить 131 млрд руб., на соцполитику — 107,2 млрд руб., на здравоохранение — 49,4 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 7,2 млрд руб., на культуру — 5,5 млрд руб. На строительство объектов социальной сферы — 15,9 млрд руб.

Кроме того, запланировано повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года — с 19 242 руб. до 22 440 руб.

Как сообщил министр экономики и территориального развития области Руслан Садыков, докладывая об основных параметрах прогноза социально-экономического развития региона на 2025–2027 годы, сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) по базовому варианту оценивается в среднем на уровне 103% в год. «Росту экономики будет способствовать сохранение инвестиционной активности. В регионе продолжится ускоренное наращивание производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, развитие инфраструктуры для организации промышленных производств»,— рассказал он.

Полина Хабарова