В Башкирии 47% пользователей антивируса столкнулась с подозрительными звонками

В Башкирии фиксируют рост числа подозрительных звонков. По данным «Лаборатории Касперского», предоставленным «Ъ-Уфа», в третьем квартале 2024 года доля пользователей, столкнувшихся с подозрительными звонками, выросла на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В общей сложности 47% пользователей в республике поступали звонки, похожие на мошеннические, отмечают в компании. Данные получены лабораторией из анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По России доля пользователей, столкнувшихся с нежелательными звонками, достигла 54%, что на 26% выше, чем в июле—сентябре 2023 года.

Идэль Гумеров