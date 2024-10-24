В Троицке с бизнесменов взыскали 30 млн рублей долга перед тепловой организацией

Судебные приставы в Троицке взыскали с супругов-бизнесменов, контролировавших теплоснабжающую организацию, 29 млн руб. Эта сумма сформировалась из-за неоплаты услуг за поставку теплоэнергии, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Челябинской области.

По данным приставов, супруги ранее руководили единой теплоснабжающей организацией. Тепло им поставляла Троицкая ГРЭС. Однако она не получала оплату за предоставленные услуги. Кроме того, граждане Троицка оплачивали теплоэнергию в соответствии с тарифами теплоснабжающей организации бизнесменов. По этому факту в отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). Суд приговорил их к условному лишению свободы, а также постановил взыскать с подсудимых 29 млн руб. в пользу Троицкой ГРЭС.

Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество одного из должников, у жены подсудимого нет зарегистрированного имущества. В счет ущерба также постепенно списывались суммы из зарплат бизнесменов. Несмотря на попытки должников через суд прекратить исполнительное производство, задолженность была погашена.

В настоящий момент приставы также работают над взысканием исполнительского сбора с должника на сумму 2 млн руб. Его автомобили остаются под арестом.