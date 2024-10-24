На Ямале жителям малых населенных пунктов будут помогать с переездом

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа одобрили принятие законопроекта о помощи в переселении из населенных пунктов с низким уровнем инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, которые живут в населенных пунктах «с недостаточной инфраструктурной обеспеченностью», будут предоставлять жилье в других населенных пунктах или компенсировать его стоимость. При этом социальная выплата не будет предоставляться, если гражданину уже была предоставлена сумма для покупки жилья в другом субъекте Российской Федерации по программе переселения.

Депутаты поддержали принятие законопроектов, которые вводят понятие малого населенного пункта и недостаточной инфраструктурной обеспеченности. К критериям для такого населенного пункта относятся отсутствие централизованного теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, отсутствие сети дорог, медицинских и образовательных организаций, мылам населенным пунктом считается такой, где число жителей менее 500 человек.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина высказала опасение, что малые пункты будут упраздняться, а также поинтересовалась, смогут ли переселившиеся посещать малый населенный пункт, не будет ли снесено жилье. Председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь пояснила, что пока в населенном пункте живут люди, он будет продолжать существовать, а целью программы является помощь в улучшении качества жизни ямальцев. Глава Шурыкашского района Олег Попов отметил, что многие жители подобных населенных пунктов имеют возможность воспользоваться программами переселения из северных районов, но не хотят покидать Ямал, поэтому мера будет для них актуальна.

Анна Капустина