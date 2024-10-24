Санкт-Петербург обошел Сочи по количеству бронирований на ноябрьские праздники

Сочи занял второе место по количеству бронирований на ноябрьские праздники. Курорт собрал 11% таких броней. В топ-10 также попал Геленджик, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский сервис бронирования жилья Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Первое место занял Санкт-Петербург с 17% броней. Средняя стоимость проживания в культурной столице составляет 3,6 тыс. руб. В 2024 году средняя стоимость ночи проживания увеличилась на 15% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Замыкает тройку лидеров Москва. Столица России собрала 7% бронирований на ноябрьские праздники.

Основатель и генеральный директор Твил.ру Алексей Черепахин уточнил, что среди зарубежных направлений особой популярностью пользуются курорты Абхазии. В начале ноября там возможен даже пляжный отдых при хорошей погоде.

Эксперт также отметил сокращение разрыва между типами арендуемого жилья: разница между отелями и апартаментами составляет 1,4% в пользу последних. В 2023 году доля апартаментов на праздники была на 4,6% выше, а доля отелей — на 5,7% ниже по сравнению с текущим годом.

Вячеслав Рыжков