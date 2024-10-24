Проект строительства гостиницы рядом с музеем «Шульган-Таш» признан приоритетным

Компания «Архпроектнаследие» планирует инвестировать в проект строительства модульной гостиницы рядом с историко-культурным музейным комплексом «Шульган-Таш» в Бурзянском районе около 80 млн руб. Проект включили в перечень приоритетных, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Ранее инициатива была одобрена на заседании «инвестиционного часа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Инициатор проекта намерен завершить реализацию проекта в 2026 году. Гостиница рассчитана на 20 номеров.

Включение проекта в перечень приоритетных позволит инвестору претендовать на налоговые льготы, получение земельного участка в аренду без проведения торгов, отметил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

ООО «Архпроектнаследие», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2008 года. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управляет проектами строительства, выполняет функции строительного контроля и авторского надзора. Владельцем является Ильдар Усманов. Выручка в 2023 году составила 1,93 млн руб.

Майя Иванова