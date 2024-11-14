«Если что-то прячут, значит, это правда»

В начале ноября российские банки традиционно публикуют отчетность за девять месяцев по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Причем раскрывают информацию даже банки под санкциями и банки с иностранным капиталом, не говоря уже об остальных игроках. Правда, некоторые банки раскрывают отдельные агрегированные показатели, но формально отчетность публикуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Однако последнюю отчетность не раскрыли сразу два крупных банка с китайским капиталом — «Бэнк оф Чайна» и АйСиБиСи банк. До этого они отчетность не скрывали, она была опубликована и за первый, и за второй квартал текущего года, и за четвертый квартал прошлого. Но сейчас эти данные исчезли с сайтов кредитных организаций. Последние данные доступны за третий квартал 2023 года. Получить комментарий о том, какие причины заставили данные банки пойти на такой шаг, “Ъ” оперативно не удалось.

Впрочем, такое право у банков есть. Совет директоров ЦБ 26 декабря 2023 года принял решение, согласно которому банки с 1 января по 31 декабря 2024 года вправе не раскрывать на общедоступных информационных ресурсах финансовую отчетность, начиная с отчетности за 2023 год и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2024 года.

Однако другие иностранные банки этими послаблениями не пользуются: ни крупнейшие европейские, ни американские, ни в том числе игроки родом из Китая, например, Чайна Констракшн банк, Чайнасельхозбанк.

Собеседники “Ъ” уверены, что решение убрать отчетность с сайта и не раскрывать новую связано с опасениями вторичных санкций головных структур российских банков в Китае. Запад неоднократно угрожал всему миру, что сотрудничество с Россией несет в себе риск санкций. Впрочем, даже Райффайзенбанк и Юникредит банк (крупнейшие российские «дочки» европейских банков), несмотря на прямые угрозы в их адрес регулятора ЕС, отчетность скрывать не стали.

Возможно, на решение данных конкретных банков повлиял их публичный статус в Китае, а может быть, давление западных регуляторов на собственников и острое ощущение приближающихся вторичных санкций.

При этом, как мне кажется, закрытие отчетности вряд ли лучший из возможных вариантов. По РСБУ можно понять лишь общие показатели, рост активов, пассивов, прибыли, но не узнать деталей. Поэтому такой шаг скорее привлечет внимание к российским «дочкам» китайских банков, а не наоборот.

Ксения Дементьева