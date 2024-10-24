«Трактор» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил в гостевом матче омский «Авангард» со счетом 4:3. Южноуральцы одержали уже четвертую победу подряд.

Шайбы в ворота противника из «Трактора» забили Александр Кадейкин, оформивший дубль, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. Из «Авангарда» голами отличились Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков. Челябинская команда во второй раз обыграла омский хоккейный клуб в текущем сезоне.

«Трактор» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 30 очками. Следующий матч южноуральцы сыграют 25 октября в Тольятти с хоккейным клубом «Лада».