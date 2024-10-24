В центре Кургана 86 домов останутся без тепла и горячей воды

Для обеспечения работы дополнительного источника теплоснабжения Курганской областной клинической больницы в домах города временно отключат горячую воду и теплоснабжение. Бригады Курганской генерирующей компании проведут работы в течение дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Подачу горячей воды и тепла ограничат в 86 зданиях центральной части города. Среди них школа №36, детский сад №54, детская поликлиника по улице Коли Мяготина и Дворец детского творчества. Также под отключение попадает часть жилых домов на улицах Володарского, Гоголя, Коли Мяготина, Пушкина, Станционная и Томина. Работы не продлятся дольше 8-10 часов, обещают в мэрии. Воду из систем отопления сливать не будут, и к вечеру температура в батареях придет в норму.

Виталина Ярховска