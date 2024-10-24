Спрос на вахтовиков в Челябинской области вырос на треть

В третьем квартале 2024 года количество вахтовых вакансий в Челябинской области выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России число таких предложений от работодателей увеличилось на 27%, сообщает Hh.ru.

На работу по вахтовому графику чаще всего нанимают водителей (19,2% от всех подобных вакансий), разнорабочих (9,9%), сварщиков (8,4%), машинистов (7,5%), упаковщиков и комплектовщиков (6,2%), слесарей (3,5%), электромонтажников (3,2%), монтажников (2,9%), токарей (2,6%), прорабов и инженеров ПТО (по 2,0%), продавцов и поваров (по 1,6%), автослесарей и автомехаников (1,4%), кладовщиков (1,2%), маляров и штукатуров (1,1%), охранников, инженеров-механиков (по 1,0%), а также геодезистов (0,9%).

Медиана зарплатных предложений в вахтовых вакансиях, открытых в регионе, достигла 146,6 тыс. руб., что на 5% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Виталина Ярховска