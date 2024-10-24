Челябинца осудили за смертельный наезд на пешехода

Металлургический районный суд Челябинска приговорил к шести годам лишения свободы 29-летнего местного жителя, насмерть задавившего пешехода, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что 11 мая 2024 года вечером водитель Kia Cerato в состоянии алкогольного опьянения у дома №33 по улице Румянцева наехал на 55-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП она погибла в машине скорой помощи.

Водитель признан виновным по п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил прав на 2,5 года.

Виталина Ярховска