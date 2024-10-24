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В Тюмени 24 октября ожидается +9° и небольшой дождь

В четверг, 24 октября, в Тюмени температура достигнет +9° днем, будет облачно, ожидается небольшой дождь, ветер южный до 3 м/с, передает Обь-Иртышский гидрометцентр.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу также ожидаются осадки: ночью будет +3°, днем до +8° и небольшой дождь, ветер западный до 4 м/с. В ночь субботы температура опустится до -1° и выпадет небольшой кратковременный снег, днем потеплеет до +6°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +5° и небольшой кратковременный дождь.

Ирина Пичурина

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