Fix Price построит в Казани распределительный центр за 4 млрд рублей к 2025 году

Fix Price построит в Казани новый распределительный центр площадью 45 тыс. квадратных метров. Ожидаемый объем инвестиций составит около 4 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый центр планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года. Объект будет обслуживать магазины в Республиках Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Мордовия, а также в Ульяновской, Кировской, Костромской, Нижегородской областях, Пермском крае и в Казахстане.

Сейчас Fix Price владеет складом площадью 33 тыс. кв. м в аренду до марта 2027 года.

«Потребности нашей сети вслед за увеличением числа магазинов растут, поэтому новый распределительный центр будет примерно на треть больше по площади»,— рассказал директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель.

Компания владеет 13 распределительными центрами в России и Казахстане общей площадью около 480 тыс. кв. м. В 2023 году выручка Fix Price составила 291,9 млрд руб.

Диана Соловьёва