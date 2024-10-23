Волонтеры ОМК провели экологическую акцию на реке Белой

Волонтеры-сотрудники благовещенского завода ОМК провели экологическую акцию по очистке берега реки Белой от мусора и благоустроили места отдыха.

Фото: АО «ОМК»

«Идея принадлежит заводчанке Рине Сафиной, которая получила грант «ОМК Партнерство» на реализацию проекта «Чистый берег».

Она второй год подряд очищает и благоустраивает берег реки Белой. В прошлом году вместе с командой волонтеров благовещенского завода ОМК активистка также провела субботник. Тогда вывезли две машины валежника, поставили новые контейнеры для мусора и начали устанавливать первые беседки. Новая победа в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство» позволила Рине Сафиной продолжить облагораживать пляжную зону реки Белой», — рассказывают в пресс-службе компании.

В этот раз волонтеры ОМК вывезли с берега Белой 20 мешков мусора и установили три новых беседки со скамейками и урнами. По словам инициатора акции Рины Сафиной, благоустройство берега Белой — важный и востребованный в Благовещенске проект, так как здесь не просто отдыхают горожане, здесь регулярно проводятся Сабантуи и большие городские мероприятия.

«В прошлом году я впервые реализовывала экопроект. Было немножко страшно, но тогда очень поддержали коллеги. В этом году уверенности в собственных силах стало больше. Я уже точно знала, что меня поддержит команда. Для меня это важный проект, потому что люблю свой город и природу Башкирии. В прошлом году, когда поставили первые три беседки, стало понятно, что они востребованы. Я поняла, что надо продолжать, ставить еще. И, конечно, обязательно с урнами, чтобы людям было куда выбрасывать мусор», - рассказывает она.

Руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева прочеркивает, что проект Рины Сафиной «Чистый берег» помогает как сохранять красивейшие природные места в чистоте, так и воспитывать экокультуру горожан и туристов.

«Уверена, что проект Рины Сафиной поспособствует развитию экотуризма в Башкирии, ведь всегда приятнее приезжать в чистые места», — говорит госпожа Медведева.

Материал предоставлен АО «ОМК»