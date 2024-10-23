Без света останутся 128 улиц в Сочи

В четверг, 24 октября, 128 улиц в Сочи останутся без электроэнергии. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Без света останутся улицы Батайская, Нагуляна, Форелевая, Краснофлотская, Сергеевская, Ивановская, Мичурина, Пробковая, Совхозная, Тимирязева. До вечера электроэнергии не будет на улицах Восточная, Альпийская, Кубанская, Донская, Морская, Мостовая.

Электроэнергии не будет с 7:00 в переулках Тельмана, Шоссейный, Черешневый, Армянский, Комбинатовский, Конторский, Овощной, Абовяна, Виноградный, Горный, Амбулаторный, Вертолетный, Юртовский. До вечера света не будет в поселках Монастырь, Лазаревское, Верхнее Макопсе, Новомихайловский, Октябрьский.

В четверг света не будет в селах Галицыно, Пластунка, Барановка, Верхнеармянская Хобза, Лоо, Калиновка, Шепси, Ольгинка. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электрических сетей Сочи.

Мария Удовик