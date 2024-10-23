В Ханты-Мансийске изменились маршрут и расписание двух автобусов

В Ханты-Мансийске изменили график и маршрут движения автобусов №4 и №77А. Об этом сообщили в официальной группе городской администрации «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Изменения связаны с открытием новых участков дороги на ул. Георгия Величко и межквартального проезда к школе №2, расположенной по адресу ул. Анны Коньковой, 5. В маршрут добавили новые участки и две остановки: «улица Анны Коньковой» и временную по ул. Георгия Величко. Когда в мкр. Береговая зона достроят улично-дорожную сеть, временную остановку перенесут в другое место. Актуальное расписание автобусов можно посмотреть на сайте дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) Ханты-Мансийска.

Анна Капустина